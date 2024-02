Es ist Donnerstag, der 23. Februar 1984. Gegen 17.45 Uhr spielen sich am Bahnhofsvorplatz in Bad Aussee dramatische Szenen ab. Denn: Ein ortsansässiger Unternehmer überfällt dort einen Geldtransporter des Postamtes. Er erschießt dabei nicht nur den Postbeamten Karl Amon, sondern auch Alois Mayrhuber, den stellvertretenden Kommandanten des Gendarmeriepostens in Bad Aussee. Letzter, der zur Begleitung des Transports ausgerückt war, kann noch sieben Schüsse auf den Unternehmer abfeuern, bevor er - getroffen von fünf Projektilen aus dem Revolver des Täters - stirbt.