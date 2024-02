25 Jahre ist es her, dass in der Ramsau am Dachstein die Nordische Ski-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Am Dachsteinplateau ist dieses Großereignis noch immer allgegenwärtig. Ob im Großen, mit dem sportlichen Zentrum in der Ortsmitte. Wie auch im Kleinen, mit der mehrfärbigen, stilisierten Schneeflocke – dem Logo aus 1999 - die Gäste an der Ortseinfahrt begrüßt.