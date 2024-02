Gemütlich ist es in der Stube von Sonja und Gernot Huber in der Ortschaft Zauchen in Bad Mitterndorf. Viel Holz verleiht dem Raum mit dem Kachelofen eine heimelige Note. „Wir haben uns vor 32 Jahren bei der Landjugend in Bad Mitterndorf kennengelernt und es hat gleich gepasst“, erinnern sich die beiden lächelnd und sehen sich an. Man spürt die Vertrautheit nach mehr als drei Jahrzehnten Gemeinsamkeit.