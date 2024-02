Man muss den Kundinnen und Kunden etwas Außergewöhnliches bieten. Das ist das Motto von Nina Supanz. Entsprechend gibt es in ihrem im vergangenen Oktober eröffneten Geschäft „Nah & Frisch – Sovrano“ am Knittelfelder Hauptplatz auch hausgemachte Speisen und es wurde ein Lieferdienst für alte und kranke Menschen eingerichtet.

Zudem haben dort Frauen im Alter von 50 plus Arbeit gefunden. Nina Supanz erfüllte sich mit diesem Geschäft einen Traum. Gemeinsam mit ihrem Partner Jürgen Pichler hat sie monatelang hart gearbeitet, um den Laden auf Vordermann zu bringen. Seit der Eröffnung sind 12-Stunden-Tage Standard. Was Nina Supanz in ihrer raren Freizeit macht? „Putzen und häkeln“, lacht die Siegerin in der Kategorie Newcomer.