Alarm für die Feuerwehr am Montagabend: Gegen 18.15 Uhr ging bei einem Einfamilienhaus in Selzthal eine Thujenhecke in Flammen auf. Die Freiwillige Feuerwehr Selzthal rückte aus, „zur Sicherheit wurde die Feuerwehr Rottenmann nachalarmiert“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Insgesamt kämpften 32 Mann gegen die Flammen, gegen 20 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden.

Die rund 25 Meter lange Thujenhecke brannte fast vollständig ab, berichtet die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge dürften zwei sieben Jahre alte Kinder den Brand bei Spielen mit einem Feuerzeug verursacht haben.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens war vorerst nicht bekannt.