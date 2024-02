Mehr als 250 Kreative aus der Hochzeitsbranche sind dieser Tage im Palais Wertheim im 1. Bezirk in Wien zur Verleihung der Austrian Wedding Awards zusammengekommen. Unter ihnen: Nina Walcher, Hochzeitsplanerin aus Schladming, die unter dem Namen Ursprung Events firmiert. Nominiert war sie in der Kategorie „Green Weddings“, nach zweimal Gold durfte sie in diesem Jahr Silber mit nach Hause nehmen.

Die nachhaltige Hochzeit, die ihr die Nominierung eingebracht hat, fand auf der Ursprungalm auf 1600 Metern Seehöhe rund um eine Hütte ohne Stromversorgung statt. „Um tagsüber mehr Platz zu schaffen und vor dem launischen Wetter in Sicherheit zu sein, ist ein Festzelt angemietet worden. Gegessen wurde abends in der vom Kachelofen beheizten Stube bei Kerzen- und Laternenlicht“, erzählt Walcher. Der Blumenschmuck stammte von einem örtlichen Floristen, Torte, Desserts und Gastgeschenke lieferte die Bauernhofbackstube in Ramsau am Dachstein. Beim Essen kamen regionale Produkte auf den Tisch, die Dekoration bestand aus nachhaltigen Materialien und wurde aus Walchers Besitz bereitgestellt. „Wir hatten kaum Müll, die Gäste haben das übriggebliebene Essen und die Blumen mitgenommen, Zelt und Deko waren geliehen“, sagt die Hochzeitsplanerin. Für das Brautpaar ging es am Tag nach der Hochzeit übrigens per Wanderbus zurück ins Tal.

Dritte Nominierung, dritte Auszeichnung

Für Nina Walcher waren es die dritte Nominierung und die dritte Auszeichnung. In der Kategorie „Green Weddings“ ist in diesem Jahr „eine steirische Floristin Erste geworden. Ich freue mich sehr, dass ein neues, junges Gesicht Gold gewonnen hat. Es ist schön zu sehen, dass auch für die nächste Generation Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit ist“, freut sich die Schladmingerin.

Die Austrian Wedding Awards sind in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben worden. In 32 Kategorien sind mehr als 950 Projekte von Dienstleistern der Hochzeitsbranche aus ganz Österreich eingereicht worden. Neun nationale und internationale Jurymitglieder kürten die Gewinner.