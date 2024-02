Frühmorgens stapft Felix ins Elternschlafzimmer, um zu kuscheln. Doch was ist das? Seine Eltern sind nicht da! Haben sie ihn tatsächlich allein daheim gelassen? Mit „Felix allein daheim“ stellt sich die Liezener Kinderbuchautorin Sabine Zaihsenberger im Regionalbüro der Kleinen Zeitung ein und gibt jungen Lesern und Zuhörern Einblick in ihr erstes Buch. Dabei darf gelauscht, gestaunt, mitgemacht und gespielt werden. Mit im Gepäck hat Zaihsenberger aber natürlich auch ihre beiden Folgewerke „Fuchs Fridolin mag kein Huhn“ und „Wolfi hasst warten“.

Das Team der Kleinen Zeitung öffnet dazu am 22. Februar um 16 Uhr für alle Kinder ab 4 Jahren das Büro in der Fußgängerzone für die ca. einstündige Lesung mit anschließendem Kennenlernen der Autorin. Der Eintritt ist frei. Es wird allerdings aufgrund begrenzter Plätze um eine Anmeldung gebeten. Telefonisch unter (03612) 255 70-20, per E-mail an liezen@kleinezeitung.at oder persönlich im Regionalbüro Liezen.