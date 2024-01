Was soll mit der Villa Kremenezky passieren? Mögliche Umbaupläne für das altehrwürdige Haus mitten im Ort haben in Altaussee in den vergangenen Monaten einiges an Staub aufgewirbelt. Prominente Persönlichkeiten aus Kultur und Wirtschaft, an denen es im Salzkammergut traditionell nicht mangelt, haben sich mit wachsender Leidenschaft in die Debatte eingebracht. Unlängst hat nun Mehrheitseigentümerin Natascha Sommerer, Tochter von Hannes Androsch, die Villa samt Grundstück auf Willhaben zum Verkauf gestellt – und zwar für 8,9 Millionen Euro.