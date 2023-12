Wer seinen Blick heute Früh Richtung Hochwurzen gerichtet hat, hat wahrscheinlich nicht schlecht gestaunt. Denn auf dem Klemmer-Steilhang in Rohrmoos (Gemeinde Schladming) klafft ein großes Loch in der Piste. Die Schneedecke ist Richtung Tal abgerutscht. „Das Ganze ist der Witterung geschuldet und nicht überdramatisch“, so Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen. „Der Schnee ist nicht ganz gebunden und auf dem weichen Untergrund ins Rutschen gekommen“, ergänzt er. Schäden hat er dabei keine verursacht.

Die betroffene Stelle wurde abgesperrt, der Skibetrieb ist nicht beeinträchtigt. „Der Klemmerhang ist sehr steil, es gibt deswegen ohnehin eine Umfahrung für die Wintersportler“, sagt der Planai-Chef. Am Donnerstagabend wird der Bereich „wieder hergerichtet. Wir haben in dem Bereich sehr viel Schnee, werden von oben welchen wegnehmen und dann hinunterziehen“.