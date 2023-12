Zwanzig Jahre lang hat die Liezenerin Antonia Oster die Benefizkonzerte für das Tierheim in Trieben organisiert, unzählige Telefonate geführt, Sponsoren gesucht, viele helfende Hände organisiert, die sich unentgeltlich in den Dienst der guten Sache stellten. Letztes Wochenende lenkte sie die Geschicke der Traditionsveranstaltung mit dem Titel „Auf Weihnachten zua“ persönlich ein letztes Mal. Es sei Antonia Oster gelungen, so Karl Edegger, der zusammen mit Gerti Pfatschbacher moderierte sowie besinnliche und humorvolle Geschichten vortrug, „Wärme in die Herzen der Menschen zu bringen“.