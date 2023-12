Der Höhepunkt im Jahreskalender des Vereins „Hauser helfen Hausern“ steht unmittelbar bevor: der Adventmarkt. Er findet heuer am 8. und 9. Dezember parallel zur Eröffnung des Lichterpfades am Schlossplatz in Haus statt. Die Veranstaltung bietet neben Christbaumverkauf und heimischem Kunsthandwerk auch Attraktionen wie eine Märchenerzählerin, Musik und reizvolle kulinarische Vielfalt. Von süßen Keksen und Crepes über klassische heiße Maroni bis zur herzhaften Bosna ist für jeden Geschmack etwas dabei.