Sie sind Alpinpolizisten auf höchster Ausbildungsstufe - die Polizeibergführer. Mitglieder des gleichnamigen Verbandes haben sich am vergangenen Sonntag im Hotel Landauer in Rohrmoos-Untertal (Gemeinde Schladming) getroffen. Zweck der Zusammenkunft: die Jahreshauptversammlung des privaten Vereins samt Neuwahlen, sprich der Übergabe der Vorstandstätigkeit. Alle drei Jahre wird der Vorstand von einem anderen Bundesland gestellt - in alphabetischer Reihenfolge wird die Führung weitergegeben. Nun haben die Steirer die Agenden von ihren Salzburger Kollegen übernommen, in den kommenden drei Jahren stehen Obmann Thomas Bischof von der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) Murtal und sein Team dem Verein mit 169 aktiven und 94 im Ruhestand befindlichen Mitgliedern vor.