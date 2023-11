Es war eine herzliche, denkwürdige, ebenso humorvolle wie launige Feier, mit der sich Heimo Maringer und Andreas Schröding im Hangar 4 des Fliegerhorsts Fiala-Fernbrugg in Aigen im Ennstal in den anstehenden Ruhestand verabschiedeten. Dass in der Halle, in der gefeiert und ein Feuerwerk an Anekdoten abgefeuert wurde, nun auch Hubschrauber des neuen Typs Leonardo AW169 stehen, ist zu einem Teil auf den unermüdlichen, unerschrockenen und unkonventionellen Einsatz von Heimo Maringer zurückzuführen. Er scheute sich als oberste Personalvertreter von Aigen nicht, über alle Parteigrenzen hinweg ungewöhnliche Zugänge zu den Verteidigungsministern und Landeshauptleuten zu finden, wenn der Standort Aigen in der Vergangenheit infrage gestellt wurde.