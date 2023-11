Kettenrasseln, dumpfes Geschrei, Glockengeläut - sie ist wieder da, die finstere Zeit, in der nicht minder finstere Gestalten ihr Unwesen treiben. Und das nahezu allerorts, in unterschiedlichen Ausprägungen. So warten in den kommenden Wochen quer durch den Bezirk allerhand Krampusumzüge, -spiele und -kränzchen auf Besucher, um sie das Fürchten zu lehren.