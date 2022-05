"Es ging nicht gegen meine Moralbegriffe, zu lieben und geliebt zu werden, wenn Herz und Sinne danach verlangten. Aber es handelte sich hier gar nicht um mein, sondern um sein Verlangen. Meine Weigerung nahm er ruhig hin, aber er schrieb von dem Tage an keine Zeile mehr. Ich sah den Tag kommen, an dem wir ohne Geld sein mussten. Das alles war so widerwärtig, so gefahrdrohend für unser aller Glück ..."