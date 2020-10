Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© TV Region Bad Radkersburg

Laut aktueller Statistik zeichnet sich ein noch immer deutlich von der Corona-Krise geprägtes Sommerhalbjahr von Mai bis September 2020 mit bisher über 1,7 Mio. Ankünften und fast 5,6 Mio. Nächtigungen ab (vorläufige Daten): Gegenüber 2019 liegen die Ankünfte damit mit 21,1% im Minus, die Übernachtungen etwas weniger mit -14,0%, mit Abstand am meisten im Minus mit einem Rückgang um fast 43% ist die Region Graz, ein leichtes Plus findet sich bereits in der Süd-Weststeiermark, ein nur geringes Minus in der Region Schladming-Dachstein.