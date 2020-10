Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/APA POOL/ERWIN SCHERIAU

Im Grazer Straflandesgericht ist am Montagvormittag der Prozess gegen 13 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" fortgesetzt worden. Den Angeklagten wird vorgeworfen, an einer staatsfeindlichen Verbindung teilgenommen zu haben, einigen wird auch versuchte Bestimmung zum Hochverrat zur Last gelegt. Auf dem Programm stand diesmal die Befragung letzter Zeugen. Ein Urteil dieser zweiten Auflage dieses Verfahrens könnte damit noch am Mittwoch dieser Woche fallen.