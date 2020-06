Ein Mann stürzte am Sonntag gegen Mittag in Stainz rund sieben Meter von einem Kirschbaum.

Per Rettungshubschrauber wurde der Verletzte ins UKH Graz eingeliefert © RK

Rund sieben Meter stürzte am Sonntag gegen Mittag in Stainz ein 65-Jähriger von einem Kirschbaum. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste noch vor Ort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Rote Kreuz versorgte den Verletzten am Unfallort, danach wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.