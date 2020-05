Facebook

Welche Themenwege muss man gesehen haben? © TV Rohrmoos

Es ist eine Vielzahl an Themenwanderwegen, die es in der Steiermark für Jung und Alt noch genauer zu entdecken gibt. Oder kennen Sie diese etwa schon alle? Sagenpfad Fürstenfeld, Theaterweg St. Josef/Weststeiermark, Rosslochklamm im Mürzer Oberland, Erlebnisweg “klimawandeln” Mürzer Oberland, Bründlweg am Pogusch, Wilde Wasser im Schladming-Rohrmoos, Sebastian reloaded in der Laßnitzhöhe, Geo Trails in Kapfenstein oder in Grundlsee, Hirschbirnwanderweg in Pöllau, Herzspurwanderweg Bad Gleichenberg, Jakobusweg Turnau, Glanzer Hoftour als Genusswanderung rund um Glanz/Weinstraße, Schauberger Triftanlage Rundweg im Naturpark Mürzer Oberland.