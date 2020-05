Mit 15 Messerstichen verletzte ein 15-jähriger Jugendlicher am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Liezen einen Gleichaltrigen lebensgefährlich. Zustand des Opfers ist stabil, Kontrahent bestreitet Tötungsabsicht.

Der Bahnhofsvorplatz in Liezen war Schauplatz der Tat © Dorit Burgsteiner

Zu der Messerstecherei, die sich am Dienstagnachmittag in Liezen ereignet hat (wir haben berichtet), wurden jetzt Details bekannt. Wie die Polizei berichtet, hat sich das spätere Opfer, ein 15-jähriger Kroate aus dem Bezirk Liezen, gemeinsam mit einer Freundin zum Bahnhofsvorplatz nach Liezen begeben, um sich mit Bekannten zu treffen. Dort begegneten die Jugendlichen dem ihnen bekannten gleichaltrigen Österreicher. Vermutlich aufgrund von vorhergehenden Beleidigungen via Social-Media-Kanälen gerieten die Jugendlichen in einen Streit, der in Handgreiflichkeiten endete.