© APA/LUKAS HUTER

Gegen 05.45 Uhr war der 18-Jährige in der Glacisstraße unterwegs, als er plötzlich von hinten niedergestoßen wurde. Die unbekannten Täter traten in der Folge auf das am Boden liegende Opfer ein und raubten diesem eine Stofftasche, in welcher sich Bekleidungsstücke und ein Schlüsselbund befanden.