Hier geschah der Unfall © google.maps

Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigt derzeit die Grazer Verkehrspolizei. Eine 72-jährige Fußgängerin wurde von einem Lkw erfasst und schwer verletzt.

Passiert ist es am Freitag gegen 11.45 Uhr am Karlauergürtel auf Höhe des Möbelhauses Lutz. Dort wollte die 72-Jährige die Fahrbahn in Richtung Norden überqueren. Sie marschierte dabei laut Polizei zwischen den Fahrzeugen hindurch, die verkehrsbedingt angehalten hatten. Doch dann fuhr ein Lkw an, erfasste die Fußgängerin und stieß sie zu Boden. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter ohne anzuhalten.

Die 72-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt ins UKH Graz eingeliefert, wo sie ambulant behandelt wurde.

Zur Klärung des Sachverhalts und zur Ausforschung des Lkw-Fahrers bittet die Verkehrsinspektion 1 der Grazer Polizei um Zeugenhinweise: Tel. 059133 65 - 4110.