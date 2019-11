Facebook

PK STUDIE WIENER ISLAM - KINDERG�RTEN: ASLAN

Beim Prozess gegen elf mutmaßliche Jihadisten sind am Dienstag der Wiener Islamexperte Ednan Aslan als Sachverständiger und weitere Zeugen befragt worden. Aslan hat Bücher analysiert, die bei einem der Angeklagten gefunden wurden und zum Teil auch in der Grazer Taqwa-Moschee auflagen. Es handelt sich um Bücher jihadistischer Theoretiker: "Diese Bücher wurden vor allem aus dem Grund verfasst, um muslimische Jugendliche zu radikalisieren", sagte der Islamische Religionspädagoge. In diesen Büchern werde die demokratische Ordnung als Götzendienst abgelehnt und zum bewaffneten Jihad aufgerufen. Terror werde in ihnen als "legitimes Mittel des Krieges gegen Ungläubige und für die Gründung eines Islamischen Staates" beschrieben.