Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in zwei Firmen ein und stahlen Bargeld.

Die Langfinger drangen in der Zeit zwischen 9. November 2019 und 11. November 2019 in den Bürokomplex in Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, ein. Sie drehten mehrere Zylinderschlösser ab und gelangten so in die einzelnen Büroräumlichkeiten.