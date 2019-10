Facebook

Im Fall Sonntagabend bekannt gewordenen Fall einer offenbar zehn Tage lang in einer obersteirischen Wohnung festgehaltenen Deutschen streitet der mutmaßliche Täter weiterhin alle Anschuldigungen ab. Sexuelle Übergriffe des 42-jährigen Murtalers auf seine Internet-Bekanntschaft konnten die Ermittler (Standt Montagmittag) ausschließen. Die Frau ist mittlerweile wieder in ihre Heimat gereist. Psychologische Betreuung nahm sie nicht in Anspruch.