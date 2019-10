Schulreife-Tests"Kinder haben das Schulhaus nach der Testung weinend verlassen"

Facebook

Welche Fragen sind Fünfjährigen zumutbar? Ab 2021 wird bundesweit einheitlich getestet © Symbolfoto/Penz

Es sind Fragen an angehende Volksschüler, die für Ärger und Verwunderung bei Eltern als auch Lehrern sorgen: Fünfjährige sollen (wohlgemerkt bei ihrer Schuleinschreibung, also rund acht Monate vor ihrem tatsächlichem Schulbeginn!) etwa folgende Frage beantworten: „Poldis Opa ist 73 Jahre alt, wie alt ist er im nächsten Jahr?“ Oder in einer Zahlenreihe (53 – 500320 – 532 – 52 – 523 – 50023) die Zahl 523 erkennen.