Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Schwerverletzte wurde nach Salzburg geflogen © KLZ/Gernot Eder

Eine Reihe von Zweiradunfällen gab es am Sonntag in der Steiermark. Der folgenschwerste passierte in Espang (St. Martin am Grimming): Bei einer Kollision mit einem Pkw wurde dort eine Motorradfahrerin (53) schwer verletzt - sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C14 nach Salzburg geflogen.