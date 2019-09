AMS-Sperren Steirer fallen in ein Loch bis zur Obdachlosigkeit

Facebook

Eine Abwärtsspirale bis zur Delogierung drohe durch die AMS-Sperren im schlimmsten Fall. © Gina Sanders - Fotolia

Es ist eine Maßnahme gegen die soziale Hängematte: Nehmen Arbeitslose Termine nicht wahr oder Jobs nicht an, die das Arbeitsmarktservice vermittelt, setzt es eine Sperre des Arbeitslosengeldes. Beim ersten Mal für sechs Wochen, im Wiederholungsfall für acht Wochen. Bis 2016 federte diese Sanktion in der Steiermark die Mindestsicherung ab – und sie war damit nicht schmerzhaft. Nun warnen Sozialarbeiter, Caritas-Direktor Herbert Beiglböck und der Grazer KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer, mangels Abfederung vor einer gefährlichen Abwärtsspirale. Viele Steirer fallen in ein Loch.