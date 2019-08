Facebook

Soziallandesrätin Doris Kampus baut gemeinsam mit Christof Lösch, Geschäftsführer der Schuldnerberatung, das Informationsangebot für Frauen in finanziellen Schwierigkeiten aus. © Land

„Die Privatkonkurse in der Steiermark haben im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zugenommen“, so Soziallandesrätin Doris Kampus am Mittwoch. Auch die Schuldnerberatung berichtet von einem massiven Anstieg der Privatkonkurse: „Im Jahr 2018 hatten wir im Vergleich zu 2017 eine Zunahme von 48 Prozent – und der Trend hält weiter an. Heuer wurden alleine bis Juli 441 Privatkonkurse eröffnet, das sind um zehn Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres“, schlägt Geschäftsführer Christof Lösch in dieselbe Kerbe.