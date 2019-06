In Teilen Europas soll diese Woche die 40-Grad-Marke fallen. Land Steiermark spricht Hitzewarnung aus: 37 Grad sind bis Donnerstag möglich, heimische Wetterrekorde werden purzeln.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einmal Abkühlung, bitte! Bis zu 37 Grad in der Steiermark im Juni © Jürgen Fuchs

Es war bereits ein Juni der Rekorde. Und zum Monatsende hin hat die nächste Hitzewelle Europa fest im Griff: „Der Kern dieser Warmluftmasse wird aus derzeitiger Sicht Teile von Frankreich und Deutschland treffen“, so Christian Pehsl von der Zamg Graz, „dort sind vereinzelt 40 Grad möglich.“ Ein Wert, der übrigens in der Steiermark noch nie erreicht wurde - und auch diesmal wird das Steirerland davon verschont bleiben, weil der Höhepunkt in Europas Westen bleibt.