Der Tag, an dem Jesus für Christen am Kreuz sein Leben ließ, ist für Evangelische kein gesetzlicher Feiertag mehr. Die Nachfrage nach dem persönlichen Feiertag ist aber gering. Und Bedienstete von Land und Stadt Graz haben den Rechtsanspruch noch gar nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Karfreitag ist erstmals seit Jahrzehnten für niemanden in Österreich ein Feiertag © APA/HELMUT FOHRINGER

Es waren emotionale Debatten über das Aus für den gesetzlichen Feiertag am Karfreitag für Protestanten, Altkatholiken und Methodisten. Doch die Bundesregierung blieb dabei: Nach dem Spruch des Europäischen Gerichtshofs, der den Feiertag für nur einige Konfessionen, aus Gründen der Diskriminierung gekippt hatte, erfand sie den persönlichen Feiertag. Am 5. April endete heuer die Frist für die Geltendmachung des persönlichen Feiertags. Ein Rundruf bei Arbeitgebern in der Steiermark zeigt: Das Interesse, diesen am Karfreitag einzusetzen, ist geradezu verschwindend.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.