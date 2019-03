Durch das warme und sonnige Wetter der letzten Tage stehen Erle und Hasel derzeit in voller Blüte. Das Pollenjahr erreicht damit einen ersten Höhepunkt. Erleichterung gibt es derzeit - noch - in großer Höhe. Und: Ein Überblick über das Pollenjahr.

Die Nase rinnt, die Augen brennen, häufig muss man Niesen: Allergiker, die auf Hasel und Erle reagieren, haben es derzeit schwer. Denn diese beiden Pflanzen stehen in dieser Woche in voller Blüte. Deshalb ist in Tief- und Beckenlagen eine hohe Pollenkonzentration in der Luft, wie Katharina Bastl vom Pollenwarndienst der Med Uni Wien erklärt. "Derzeit gibt es die höchsten Belastungen." Die Beschwerden können auch gerade zu Beginn der Pollensaison besonders stark sein.

