Der Landeskoordinationssausschuss tagte am Donnerstag noch einmal © Wilfried Rombold

Schäden an steirischen Straßen in mindestens einstelliger Millionen-Euro-Höhe und über 100.000 Einsatzstunden, das ist das Resümee des Landeskoordinationsausschusses aus Regierung und Einsatzorganisationen nach den Schneemengen der vergangenen Wochen. Katastrophenschutzpläne seien zu aktualisieren, der Lawinenschutz zu verstärken, hieß es am Donnerstag in der Grazer Burg.