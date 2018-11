Mit mehreren Zeugenaussagen ist der Staatsverweigerer-Prozess in Graz am Freitag weiterer gegangen. In der sektenähnlichen Gruppe habe man den Bezug zur Realität verloren, erklärte ein Zeuge.

© APA/APA POOL/ERWIN SCHERIAU

Nach den Aussagen hochrangiger Bundesheeroffiziere vor dem Grazer Geschworenengericht am Donnerstag, warfen am gestrigen Verhandlungstag ehemalige Mitglieder des Staatenbundes als Zeugen geladen. „Das war wie eine Sekte“, sagte ein Zeuge aus Oberösterreich aus, gegen den selbst ermittelt worden war. "Es war wie Scientology. Man weiß nimmer, was wahr ist. Ich war emotional und finanziell angeschlagen. Man will es dann glauben, man steigert sich hinein und hat keinen Bezug mehr, wie blöd das ist.“