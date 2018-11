Polizei spricht von "erheblichem Sachschaden" in Küche und Gaststube.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

36 Mann der FF Landscha löschten den Brand © FF Landscha

Zu einem Großeinsatz kam es in der Nacht auf Mittwoch in Thannhausen bei Weiz. Gegen 03.00 Uhr entdeckte laut Polizei eine Mitarbeiterin den vermutlich eine Stunde zuvor ausgebrochenen Brand in der Küche des Gasthofes und verständigte sofort die Einsatzkräfte und den Gasthofeigentümer.