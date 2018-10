In der Nacht auf Sonntag geriet ein Pkw in Brand. Verletzt wurde niemand.

© LM d.V. DI Peter Harrer/Freiwillige Feuerwehr Hart-Albersdorf

In der Zeit zwischen 02:55 Uhr und 03.15 Uhr brach in Eggersdorf im Bezirk Graz-Umgebung an dem neben der Fahrbahn abgestellten, unbesetzten und nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug ein Brand aus.