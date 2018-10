Facebook

Am kommenden Montag (15. Oktober) beginnt im Grazer Straflandesgericht der Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich". Ihnen wird unter anderem versuchte Bestimmung zum Hochverrat und Beteiligung an einer staatsfeindlichen Verbindung vorgeworfen. Sechs der Beschuldigten, darunter die Präsidentin des Vereins, befinden sich nach Auskunft des Gerichts derzeit in Untersuchungshaft.