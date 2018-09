Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jonas Pregartner

Der Unfall ereignete sich am Samstagmittag in Paldau (Bezirk Südoststeiermark): In einer Siedlung wurde ein Bub von einem Traktor an den Beinen erfasst.