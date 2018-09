Prozess in Graz

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Francesco Ugolini

Ein 52-jähriger Polizist aus der Steiermark hat sich am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen des Verdachts der Teilnahme an einem Pyramidenspiel verantworten müssen. Der Angeklagte wies die Schuld von sich und gab seine Frau als Hauptakteurin an. Ein Zeuge belastete den Beschuldigten aber: "Er war das Zugpferd." Der Fall gehört ins Umfeld des "Schenkkreis"-Prozesses, der im Oktober startet.