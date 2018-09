Zwei Einbrüche gab es am Donnerstag Nachmittag in Graz und Graz-Umgebung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Photographee.eu - Fotolia

In der Zeit zwischen 12:30 und 12:45 Uhr, gelangte ein noch unbekannter Täter über einen Schuppen auf das Dach des Einfamilienhauses in der Weblinger Straße in Graz, brach das verschlossene Dachfenster auf und gelangte in das Innere des Gebäudes. Beim Verlassen des Anwesens wurde er von einem Zeugen gesehen, die sofortige Fahndung verlief aber erfolglos. Es entstand ein Schaden in derzeit noch unbekannter Höhe.