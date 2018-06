Kleine Zeitung +

Murtal, Weiz, Graz, Südost 108 Unwettereinsätze binnen 6 Stunden

In Weiz mussten 30 Wehren ausrücken. +++ Im Murtal gab es Hangrutschungen. +++ in Gnas krachte ein Baum auf ein Auto. +++ Heftiger Regen in Graz +++ Kühl und windig am Freitag.