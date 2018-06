Kleine Zeitung +

Geistthal-Södingberg Unfall bei Holzarbeiten: Halsschlagader nur knapp verfehlt

Bei Arbeiten nach den Unwettern kam einem Waldbesitzer am Donnerstag in Geistthal-Södingberg die Motorsäge aus. Er verletzte sich am Hals - wobei die Schlagader nur knapp verfehlt wurde.