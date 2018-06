Kleine Zeitung +

Verhetzung Bei Demo in Graz israelische Flagge angezündet

Bei einer Pro-Gaza-Demonstration 2014 zerriss ein Ägypter gemeinsam mit anderen eine Israel-Flagge von Gegendemonstranten und zündete sie an. Das wertete ein Richter am Landesgericht Graz am Mittwoch als Verhetzung: fünf Monat Haft bedingt.