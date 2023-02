Es ist ein großer Erfolg für die Grazer Forscher am IAIK, dem Kryptografie-Institut der Technischen Universität Graz. In einem vierjährigen Wettbewerb der US-amerikanischen Normierungsbehörde Nist (National Institute of Standards and Technology) setzten sie sich gegen 56 Konkurrenten aus aller Welt als einziger Sieger mit ihren Algorithmen "Ascon" durch.