Eine aktuell präsentierte Studie hat das Augenmerk auf Ziele und Ergebnisse der mit dem Schuljahr 2019/2020 eingeführten Deutschförderklassen gelenkt. Wobei: So aktuell ist die Studie gar nicht, die Befragung der 700 Lehrerinnen und Lehrer fand statt, bevor zuletzt 13.000 ukrainische Kinder nach Österreich kamen.

Das Ergebnis der Studie: Die sprachlichen Ziele würden oft nicht erreicht – auch weil die Ziele zu hoch gesteckt seien. 90 Prozent der Lehrpersonen sehen insgesamt Verbesserungsbedarf. Die Reaktion von Bildungsministers Martin Polaschek: Das System bleibt, wie es ist, aber es werden zehn Millionen Euro zusätzlich ins System gepumpt, für vier Stunden zusätzlich pro Klasse.

Das Ziel der Deutschförderklassen ist es, die Schüler möglichst rasch zu guten Deutschkenntnissen zu bringen, sodass sie als zunächst außerordentliche Schüler nach spätestens zwei Jahren ins Regelsystem überwechseln können. Das Gute an DAZ (Deutsch als Zweitsprache) in Deutschförderklassen: Die Kinder erhalten bis zu 20 Stunden pro Woche Deutschunterricht. Das Schwierige: Es sind bis zu 16 Kinder in der Klasse, meist unterschiedlich alt, und oft haben viele Kinder eine gemeinsame Muttersprache, jetzt zum Beispiel Ukrainisch, sodass die Kinder dazu verleitet werden, auf ihre eigene Sprache auszuweichen, wie etwa der erfahrene Schulleiter der Grazer Mittelschule St. Peter, Thomas Bader, weiß. Er hofft auf kleinere Gruppen, wenn es jetzt mehr Geld vom Ministerium gibt.

Kinder unterschiedlichsten Alters sitzen in den Deutschförderklassen – die Schulen wünschen sich kleinere Gruppengrößen © MS Graz St. Peter

Im Zuge sogenannter MIKA-D-Tests werden die Deutschkenntnisse der Kinder als "ordentlich", "mangelhaft" oder "ungenügend" bewertet. Bei "ungenügend" sollte die Aufnahme in eine Deutschförderklasse erfolgen, bei "mangelhaft" gibt es zumindest sechs Fördereinheiten pro Schüler. Problematisch ist der Umstand, dass sich so manche Schulleitung einer guten Förderung verweigert. Johannes Schaflechner von der steirischen Bildungsdirektion ist zuständig für das flächendeckende Angebot an Deutsch-Förderstunden. Gegenüber der Kleinen Zeitung gibt er zu, dass es innerhalb der Schulen "solche und solche" gibt.

Wenn das System versagt

Ein Beispiel aus der Obersteiermark: In den Jahren 2019 und 2020 wurde trotz entsprechender Vorgaben gar nicht getestet. Für das Schuljahr 2021 / 2022 veranlasste die Schulleiterin eine Testung, allerdings nur an einem einzigen Mädchen, obwohl es an der Schule 16 Schüler mit Deutsch als Zweitsprache gab, davon fünf Schulanfänger. Zu Schulbeginn 2022 gab es insgesamt 17 Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache, die entsprechend der Beurteilung der geschulten Lehrperson einer Förderung bedurft hätten. Doch die Schulleitung beantragte für alle zusammen nur gezählte 3 Förderstunden pro Woche.

Die Lehrperson wies die Bildungsdirektion auf das Versäumnis hin. Konsequenzen für die Schulleitung und das zuständige Schulqualitätsmanagement: Keine. Kinder an Schulen wie dieser lernen nur langsam Deutsch, verlieren wertvolle Zeit, werden als außerordentliche Schüler mitgeschleppt, ohne etwas zu lernen, werden in der Folge zurückgestuft. Die Mittel des Bildungsministeriums kommen dort nicht an.

Einzelunterricht als neues Projekt

An vielen Schulen funktioniert die Deutschförderung hervorragend, auch außerhalb der großen Städte. Ab Jänner startet Schaflechner ein neues Projekt, das eine zusätzliche Unterstützung für die Kinder ist: Digi-DAZ, "mein Baby", sagt er: Mit Mitteln des Österreichischen Integrationsfonds und Unterstützung des Roten Kreuzes als Träger werden Kinder online einzeln unterrichtet, parallel zur Schule oder in der Freizeit. "Wir haben das im letzten Semester schon erprobt, es ist faszinierend, wie schnell da was weitergeht."

Lehrpersonen werden dringend gesucht – ausgebildete oder noch studierende, jedenfalls aber mit DAZ-Kenntnissen bzw. DAZ-Erfahrung. Die Bezahlung: 23 Euro pro Stunde. Informationen und Bewerbungen unter: sozialdienste@st.roteskreuz.at, Tel.: 0501445-10164.