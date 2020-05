Für den Großteil aller Schüler geht es ab heute zurück in die Klassen. Strenge Hygieneregeln werden an den Schulen zur Herausforderung.

Rückkehr in die Klassenzimmer

Der neue Alltag an den Schulen: Die Kinder müssen zu einander einen Meter Abstand einhalten © Weichselbraun

Als vor zwei Wochen die angehenden Maturanten und die Schüler von Abschlussklassen nach wochenlangem Fernunterricht wieder in die Schulgebäude zurückkehrten, war das gleichzeitig eine Art Generalprobe. Denn ab heute geht es so richtig los: An den Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen und Sonderschulen füllen sich die Klassen. Für insgesamt 700.000 Schüler beginnt wieder der Präsenzunterricht.