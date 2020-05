Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Für die Kleine Zeitung schildert Stefanie Rainwald, Schülerin am Musikgymnasium Dreihackengasse in Graz, ab sofort ihren ungewöhnlichen Weg zur "Corona-Matura". Lesen Sie selbst!

Stefanie Rainwald (19) besucht das Musikgymnasium der Dreihackengasse in Graz © KK

Liebes Tagebuch,

seit ich denken kann, gibt’s in meiner Familie den „verkehrten Muttertag“, denn meine Mama bäckt meinen zwei Schwestern und mir einen Gugelhupf – und zwar jeder Tochter einen eigenen. Bei so tollen Kindern wie wir es sind, ist es aber auch kaum verwunderlich, dass an diesem einen Tag im Jahr eben unsere Mama „Danke!“ sagen möchte. Das mag ja beinahe eingebildet klingen: Ein gesundes Selbstwertgefühl hat noch keinem geschadet.

Wir Jugendliche sind toll!