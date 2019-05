Problemschüler sollen vorübergehend aus Regelklassen genommen werden und in eigenen Klassen betreut werden. Im Vorjahr gab es im Land insgesamt 166 polizeiliche Anzeigen wegen Gewalt an Schulen.

Problemschüler sollen künftig zeitweilig in eigene Klassen kommen © Symbolbild: APA

Nach der Debatte um Gewalt an Schulen kündigt das Bildungsministerium nun Timeout-Klassen an, die ja die Lehrgewerkschaft einfordert hat. Kinder und Jugendliche sollen bei Problemen ab der Neuen Mittelschule oder AHS-Unterstufe aus der Regelklasse genommen und von speziell ausgebildete Lehrer neben den regulären Fächern auch in gewaltfreier Konfliktlösung unterrichtet werden. Ziel sei, dass Schüler so schnell wie möglich in die Regelklasse zurückkehren.

