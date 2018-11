Facebook

Aktuellster Anlassfall ist das Facebook-Posting einer Mutter aus Großbritannien, das in den sozialen Netzwerken viral ging. Laut AK Steiermark ein Fall, der sich ganz genauso auch in der Steiermark zutragen könnte. Carrie Golledge schrieb, dass ihre sechsjährige Tochter Sophia eineinhalb Jahre lang in der Schule so schlimm gemobbt worden sei, dass sie aufhörte zu essen, sich in den Schlaf weinte und sich nachts 20 Mal pro Stunde erbrach. Die Täterin: die „beste Freundin.“ Darüber ein Foto, das die Sechsjährige zusammengekauert auf einer Krankenhausliege zeigt. Daneben liegt eine Schüssel für ihr Erbrochenes.