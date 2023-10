Saftige grüne, rote und blaue Trauben, volle Rebstöcke und zahlreiche fleißige Hände am Ernten. In der Luft liegt ein süßlicher Geruch von Fruchtzucker, Weinberge wohin das Auge blickt. An der steirischen Weinstraße herrscht im goldenen Herbst Hochbetrieb. Die Winzerinnen und Winzer ernten derzeit die Früchte der Arbeit des Jahres.